Testo di Resistere di Dodi Battaglia, l'imperativo con un riff à la Jimi Hendrix

Resistere di Dodi Battaglia è l'imperativo che, anche quando cambia contenitore, funziona sempre. Può ricorrere in tempi di guerra, in una sala d'attesa, alla fermata dell'autobus, nella coda del fast food e di fronte a un bisogno impellente. Dodi ne fa uso in questo periodo storico di grande paura e importati rinunce dovute alla pandemia del Covid-19.

Inno Alla Musica

Resistere di Dodi Battaglia anticipa Inno Alla Musica, il primo album di inediti da solista dell'ex Pooh che vedrà la luce il 19 maggio 2021. Al suo interno ci saranno 14 tracce che comprenderanno anche strumentali. Non manca l'omaggio all'amico e collega Stefano D'Orazio nel brano Una Storia Al Presente. Un titolo, quello del disco, che tradisce benevolmente le intenzioni:

Da oggi in radio il nuovo singolo di Dodi Battaglia Da oggi in radio e in digitale “Resistere”, il nuovo singolo di Dodi Battaglia che anticipa l’album inedito “Inno alla musica” in uscita il 14 maggio. Da oggi, venerdì 16 aprile, è in radio e disponib ...

