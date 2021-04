Scuola, esami sicuri: “Test preventivi, prove a distanza, Ffp2” (Di venerdì 16 aprile 2021) Uno screening con tamponi da effettuare a campione su studenti e docenti (in totale circa 520.000 persone) nei giorni precedenti gli esami; organizzare per tempo la possibilità di eventuali collegamenti da remoto per ragazzi e commissari che dovessero essere in quarantena; programmare le seconde dosi delle vaccinazioni dei prof. in modo che non coincidano con le settimane degli esami; provvedere a mascherine Ffp2 o Ffp3 per il personale scolastico, in sostituzione delle chirurgiche, che garantiscono una protezione migliore contro le varianti del Coronavirus. Sono le principali richieste dei sindacati della Scuola per migliorare la sicurezza dei prossimi esami di Stato della Scuola (terza media - i primi in presenza in pandemia: nel 2020 furono totalmente a distanza - e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 aprile 2021) Uno screening con tamponi da effettuare a campione su studenti e docenti (in totale circa 520.000 persone) nei giorni precedenti gli; organizzare per tempo la possibilità di eventuali collegamenti da remoto per ragazzi e commissari che dovessero essere in quarantena; programmare le seconde dosi delle vaccinazioni dei prof. in modo che non coincidano con le settimane degli; provvedere a mascherineo Ffp3 per il personale scolastico, in sostituzione delle chirurgiche, che garantiscono una protezione migliore contro le varianti del Coronavirus. Sono le principali richieste dei sindacati dellaper migliorare la sicurezza dei prossimidi Stato della(terza media - i primi in presenza in pandemia: nel 2020 furono totalmente a- e ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola esami Riapertura scuole dal 26 aprile, Bianchi: 'La scelta del Governo è chiara. La scuola è una priorità nella sua azione' 'La scelta del Governo è chiara. La scuola è una priorità nella sua azione. Ed è centrale nella vita del Paese, così come lo sono le ... in particolare di quelli che si apprestano a sostenere gli Esami ...

Due mesi alla notte prima degli esami Si chiude con l'esposizione, eventualmente mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, dell'esperienza di Pcto (l'ex alternanza scuola lavoro) svolta durante il percorso di studi. A ...

Ritorno a scuola il 26 aprile, Bianchi: torniamo alla normalità. Rusconi: quindi a 30 alunni per classe? Il ritorno alla normalità e alla vita di sempre riparte dalla scuola, che potrebbe riaprire in presenza per tutti (o quasi) già lunedì 26 aprile: è questo il messaggio che il premier Mario Draghi ha v ...

