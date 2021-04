Roma, Smalling sequestrato in casa con la moglie e rapinato sotto minaccia di pistola (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo quanto riferisce Repubblica, il calciatore della Roma, Chris Smalling, sarebbe stato vittima di una rapina a mano armata, questa mattina all’alba. “Alba di terrore per il calciatore Chris Smalling, sequestrato e sotto la minaccia di una pistola in casa sua insieme alla moglie. Tre uomini armati di pistola sono riusciti a entrare nella sua villa sull’Appia Antica intorno alle 5. Mentre uno puntava la pistola alla moglie, un altro si faceva aprire la cassaforte dal calciatore. I rapinatori hanno portato via gioielli e Rolex. Poi sono andati via. Il bottino è ancora da quantificare”. Le indagini sono in corso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo quanto riferisce Repubblica, il calciatore della, Chris, sarebbe stato vittima di una rapina a mano armata, questa mattina all’alba. “Alba di terrore per il calciatore Chrisladi unainsua insieme alla. Tre uomini armati disono riusciti a entrare nella sua villa sull’Appia Antica intorno alle 5. Mentre uno puntava laalla, un altro si faceva aprire la cassaforte dal calciatore. Iri hanno portato via gioielli e Rolex. Poi sono andati via. Il bottino è ancora da quantificare”. Le indagini sono in corso. L'articolo ilNapolista.

sportli26181512 : Smalling, notte di terrore: rapinatori irrompono in casa. Rubati rolex e gioielli: Smalling, notte di terrore: rapi… - Ink16_ : RT @Gazzetta_it: #Smalling, notte di terrore: rapinatori armati irrompono in casa. Rubati rolex e gioielli - sportface2016 : #Roma, paura per #Smalling: rapina in casa da tre uomini armati. Tutti i dettagli - fattoquotidiano : Roma, tre uomini armati rapinano nella notte la villa di Chris Smalling: rubati gioielli in oro e tre Rolex - siesto_dino : RT @TgrRai: Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris #Smalling. Tre uomini armati sono entrati nella sua abitazione nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Smalling Rapina nella notte in casa del calciatore della Roma Smalling: rubati rolex e gioielli Appia Pignatelli. Rapina nella notte in casa del calciatore della Roma Chris Smalling. A chiamare il 112 la moglie Sam, intorno alle 4,55. Tre uomini sono entrati incappucciati nella villa nel quartiere Appio Pignatelli sorprendendo il difensore giallorosso nel ...

Smalling, che paura: i ladri lo costringono ad aprire la cassaforte Commenta per primo Mentre la Roma gioiva per il passaggio del turno, il difensore inglese Chris Smalling subiva in casa una rapina. Il calciatore giallorosso è stato costretto da tre ladri armati ad aprire la cassaforte presente ...

Rapinato il calciatore della Roma Smalling, in tre entrano in casa armati Il giocatore giallorosso è stato costretto ad aprire la cassaforte, rubati rolex e gioielli. Nell’abitazione era presente anche la moglie, entrambi sono illesi ...

Roma, rapina a casa Smalling: 3 uomini armati, il giocatore costretto ad aprire la cassaforte Attimi di terrore per Chris Smalling: rapina nella notte in casa del giocatore della Roma. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e ...

