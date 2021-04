Red Ronnie assolto: era accusato di aver diffamato Roberto Burioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Red Ronnie è stato assolto dall'accusa di aver diffamato il virologo Roberto Burioni: la vicenda fa riferimento ad alcune frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito con il professore ordinario di ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Redè statodall'accusa diil virologo: la vicenda fa riferimento ad alcune frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito con il professore ordinario di ...

RED RONNIE EVOCÒ CONFLITTI DI INTERESSE DI ROBERTO BURIONI. ASSOLTO: "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO". Spread the love Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di ...

Red Ronnie assolto: era accusato di aver diffamato Roberto Burioni Il processo è nato da una denuncia del virologo, annunciata già nel programma tv 'Virus'. Il giudice monocratico Stefano Levoni ha assolto Red Ronnie con la formula perché il fatto non costituisce rea ...

