Poltronesofà multata per 1 milione di euro dall'Antitrust: "Pubblicità ingannevole" (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Antitrust ha comminato una sanzione di 1 milione di euro a Poltronesofà. Secondo l’Autorità, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte. È quanto si legge in una nota dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.Le campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive, sulle caratteristiche dell’offerta, avrebbero riguardato soprattutto la durata temporale, l’estensione delle promozioni e l’entità degli sconti promessi. Poltronesofà dovrà anche pubblicare un estratto del provvedimento sui quotidiani Corriere della Sera e Il Resto del Carlino. In particolare, secondo quanto si legge nella nota “l’Antitrust ha accertato la scorrettezza della promozione ‘Doppi saldi doppi risparmi - sconto 50% + fino a 40% su ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) L’ha comminato una sanzione di 1di. Secondo l’Autorità, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte. È quanto si legge in una nota dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.Le campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive, sulle caratteristiche dell’offerta, avrebbero riguardato soprattutto la durata temporale, l’estensione delle promozioni e l’entità degli sconti promessi.dovrà anche pubblicare un estratto del provvedimento sui quotidiani Corriere della Sera e Il Resto del Carlino. In particolare, secondo quanto si legge nella nota “l’ha accertato la scorrettezza della promozione ‘Doppi saldi doppi risparmi - sconto 50% + fino a 40% su ...

Advertising

ProntoPCBaveno : RT @HuffPostItalia: Poltronesofà multata per 1 milione di euro dall'Antitrust: 'Pubblicità ingannevole' - Danielasolare61 : RT @HuffPostItalia: Poltronesofà multata per 1 milione di euro dall'Antitrust: 'Pubblicità ingannevole' - HuffPostItalia : Poltronesofà multata per 1 milione di euro dall'Antitrust: 'Pubblicità ingannevole' - elisa_ruberto : RT @Corriere: Antitrust, pubblicità ingannevole: multa di 1 milione a Poltronesofà - Corriere : Antitrust, pubblicità ingannevole: multa di 1 milione a Poltronesofà -

Ultime Notizie dalla rete : Poltronesofà multata Antitrust, multa da 1 milione di euro per pubblicità ingannevole a Poltrenesofà Poltronesofà è stata multata per 1 milione di euro per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevol i e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata ...

Antitrust, multa da 1 milione di euro per pubblicità ingannevole a Poltrenesofà Poltronesofà è stata multata per 1 milione di euro per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevol i e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata ...

è stataper 1 milione di euro per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevol i e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata ...è stataper 1 milione di euro per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevol i e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata ...