Pirlo merita fiducia | le colpe sono di altri

Advertising

Martina57150838 : @Tiki_Taka_real Ad oggi per me Pirlo merita un 6 pieno, prima volta da allenatore si trova a gestire una squadra co… - trash33 : @Azpitarte Senatore cosa pensa di Pirlo? Merita di restare alla Juventus? Grazie. - infoitsport : SONDAGGIO TMW - Lettori spaccati ma Pirlo 'non merita la rinconferma anche con la Champions' - Juventina962 : @mirkonicolino Pirlo merita una stagione normale, sarà lì che si potrà giudicare a 360 gradi. - scaribel : @Dino7618 @AncelottiIl @PierluigiPugli1 Intanto Pirlo una coppa l'ha alzata e sbattuto fuori l'Inter dalla coppa It… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo merita

Però se il club ha creduto nelle qualità divuol dire che deve averci visto qualcosa". Per quale delle due squadre peserà di più la partita di domenica? "Per entrambe. Anche perché qualificarsi ...... ok alcune scelte tattiche disono state quelle di un allenatore esordiente alle prese con ... ma è quella che sila Juve per l'approccio messo in campo. Operare sul mercato è essenziale ...Cabrini su Atalanta-Juve di domenica: "Fa effetto la Signora senza scudetto, ma un tecnico incide al 15% sui risultati. Gasp è già in una big" ...Ovviamente Stefano Tacconi non si è lasciato sfuggire anche il "tema allenatore". In queste ultime settimane la panchina di Andrea Pirlo è più in bilico che mai, sicuramente le vittorie contro Napoli ...