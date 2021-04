Pareggio tra Ancelotti e Mourinho | Kane risponde a Sigurdsson

Advertising

sportli26181512 : Everton-Tottenham 2-2: Quattro reti e un punto a testa. Questo il bilancio finale del 2-2 tra Everton e Tottenham.… - CozAndrea : Giustamente nella partita tra chi fa a gara nel far giocare peggio la propria squadra, vince il pareggio. Partita b… - cl_audiab : @RibModerato La partita tra covidioti e leghisti, piena di gol, arriva così al pareggio ! - PalloneBucato : Il #Napoli si è andato a mettere nella spiacevole situazione nella quale non si può sbagliare nulla. E pensare che… - msm14286 : RT @tvdellosport: ?? Ennesimo pareggio di giornata, ancora una volta allo scadere. Finisce 2-2 tra #Bologna e #Juventus. Doppio vantaggio de… -

Ultime Notizie dalla rete : Pareggio tra

Per gli uomini di Nagelsmann la gara finiscei rimpianti. Uncasalingo che lascia l'amaro in bocca e che frena le ambizioni del Lipsia. Gli uomini di Nagelsmann creano tante occasioni, ...LIVERPOOL -Ancelotti e Mourinho nella 32esima giornata di Premier League . Al Goodison Park finisce 2 - 2Everton e Tottenham con le doppiette di Sigurdsson per i padroni di casa e del solito ...Per la 34^ gara del Campionato di Serie B tra Cittadella e Chievo allo stadio Tombolato, in programma sabato 17 aprile alle ore 16, ...Commenta per primo Il Napoli vuole un posto in Champions, l’Inter vola verso lo scudetto: nel big match in programma domenica sera al Maradona si intrecciano ambizioni altissime. La capolista, arrivat ...