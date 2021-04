LIVE – MotoGP, GP Portogallo Portimao 2021: le prove libere 2 in DIRETTA (Di venerdì 16 aprile 2021) La DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 2 al Gran Premio del Portogallo, valevole per il terzo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista sul circuito di Portimao per le FP2, in programma alle ore 15:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP del Portogallo con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 15.45 – Espargaro sale davanti a tutti con 1’40”907 15.40 – Quartararo torna in testa (1’40”990) davanti a Rins e OLIVEira. Marquez scende di due posizioni, Rossi 13esimo 15.36 – Incredibile Marquez! Terza ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Lascritta delle2 al Gran Premio del, valevole per il terzo appuntamento della stagionedi. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista sul circuito diper le FP2, in programma alle ore 15:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP delcon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA15.45 – Espargaro sale davanti a tutti con 1’40”907 15.40 – Quartararo torna in testa (1’40”990) davanti a Rins e Oira. Marquez scende di due posizioni, Rossi 13esimo 15.36 – Incredibile Marquez! Terza ...

