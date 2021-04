LIVE Moto3 | GP Portogallo in DIRETTA | Öncü svetta nella FP1 davanti a McPhee | 6° posto per Migno Alle 14 15 la FP2

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP10.55 E 15.10 10.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento14.15 per la seconda sessione inda Portimao. Un saluto a tutti! 10.44 La classifica della FP1: 1 53 D.1:56.978 2 12 F. SALAC +0.047 3 17 J.+0.462 4 19 A. IZDIHAR +0.601 5 40 D. BINDER +0.698 6 55 R. FENATI +1.304 7 16 A.+1.472 8 11 S. GARCIA +1.499 9 24 T. SUZUKI +1.651 10 92 Y. KUNII +1.759 10.43 Si conclude la prima sessione dellaa Poritmao. Una pista non perfetta ha ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3

Non mancherà poi un ricordo di Fausto Gresini poco prima del via della, alla presenza della ... sulla pagina facebook Campionato Italiano Velocità e instreaming su Civ.tv, Motosprint, ...Il Campione in Caricasarà infatti al via con la Yamaha del Team SGM Tecnic, in una stagione ... Il round 1 ELF CIV 2021 dal Mugello sarà visibile instreaming su ELEVEN SPORTS ( www.GP Portimao 2021 LIVE MotoGP FP1 e FP2: la diretta LIVE delle prove libere del Mondiale di MotoGP, notizie in tempo reale. Ritorna Marquez.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione GP Portogallo Moto3 - Orari GP Portogallo MotoGP 2021 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Pre ...