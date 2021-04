LIVE Fognini-Ruud 3-4 | ATP Montecarlo in DIRETTA | fasi calde del primo set in arrivo

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Scappa in corridoio il dritto a. 15-30 Altro ottimo rovescio di! Stavolta dopo ilcarico e lungo ne piazza un secondo potente e vincente. 15-15 Replica altrettanto spettacolare di, con un grande rovescio lungolinea vicinissimo alla riga. 0-15 IL DRITTO INCROCIATO DI! Sassata nascosta fino all’ultimo! 4-4 Sempre in spinta, molto bravo a non concedere assolutamente nulla adallo 0-30 in poi. 40-30 Schema servizio-dritto che funziona per. 30-30 Smash vincente diche si era aperto il campo per arrivare a chiudere. 15-30 Lungo il dritto di. 0-30 Appena lungo il rovescio di ...