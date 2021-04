Lazio Torino, Sandulli: «Abnorme provvedimento della ASL» (Di venerdì 16 aprile 2021) Sandulli, presidente della Corte d’Appello Sportiva della Figc, parla del caso Lazio Torino. Le sue parole Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Sei della questione relativa a Lazio Torino. Il presidente era stato chiamato a giudicare in appello e aveva deciso di predisporre il rinvio. RICORSO Lazio – «La Lazio ha degli ottimi avvocati, mi guardo da dar loro suggerimenti. Il provvedimento della Asl è Abnorme, lo può dire chiunque, ma resta il problema giuridico. Eccessivo ricorrere di nuovo? Il diritto alla difesa è sempre garantito dalla Costituzione e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021), presidenteCorte d’Appello SportivaFigc, parla del caso. Le sue parole Piero, presidenteCorte Sportiva d’AppelloFIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Seiquestione relativa a. Il presidente era stato chiamato a giudicare in appello e aveva deciso di predisporre il rinvio. RICORSO– «Laha degli ottimi avvocati, mi guardo da dar loro suggerimenti. IlAsl è, lo può dire chiunque, ma resta il problema giuridico. Eccessivo ricorrere di nuovo? Il diritto alla difesa è sempre garantito dalla Costituzione e ...

Lazio - Torino, il giudice Sandulli: "Un positivo non ha un 'giorno 0'" ROMA - Lazio - Torino è una partita infinita. Fuori dal campo, si intende, perché il match all'Olimpico non si è mai effettivamente giocato per i casi Covid nel gruppo squadra granata. Lotito ha presentato ...

Lazio-Torino, il giudice Sandulli: “Un positivo non ha un ‘giorno 0’” Il presidente della Corte Sportiva d’Appello è tornato a parlare del match non giocato dell’Olimpico e critica la motivazione della Asl ...

