In Francia i rapporti sessuali tra adulti e minori di 15 anni saranno considerati violenze sessuali, e non più solo abusi (Di venerdì 16 aprile 2021) Giovedì l'Assemblea Nazionale, la Camera bassa del Parlamento francese, ha approvato in via definitiva una legge per la protezione dei minori che prevede che i rapporti tra un adulto e un minore di 15 anni vengano considerati una violenza sessuale,

Ultime Notizie dalla rete : Francia rapporti Di Maio: "I regimi? Parliamo con tutti ma sui diritti non si arretra. Vogliamo verità su Regeni e la liberazione di Zaki" Con la Libia abbiamo rapporti storici, siamo più avanti di tutti. Noi stiamo rimettendo in moto i ... Noi stiamo lavorando con la Francia e l'Europa per facilitarlo". Assistere i guardia coste è il modo ...

Turchia: prof Università Ankara, 'caso chiuso se Draghi non critica più Erdogan' La polarizzazione tra la Turchia ed i Paesi europei ora continua con l'Italia dopo Francia, Olanda ... Sulle conseguenze delle parole di Draghi sui rapporti tra Italia e Turchia, "danneggiati" secondo ...

Il PSG non decide su Florenzi. Spunta l'Inter di Conte Il PSG non ha ancora deciso cosa fare con il cartellino di Alessandro Florenzi, esterno preso in prestito dalla Roma e stimato da tutti dopo un'ottima stagione in Francia. A ...

Il presidente ucraino chiede aiuto davanti alla minaccia russa La guerra nel Donbass sale d’intensità e Volodimyr Zelenskij vola a Parigi per chiedere di entrare nella Nato. Ma è possibile che l’intenzione di Mosca non sia tanto invadere l’Ucraina quanto mettere ...

