F1 Gp Imola 2021, libere: Bottas davanti a Hamilton. Ferrari: quarto Sainz. Tutti i tempi

Ultime Notizie dalla rete : Imola 2021 F1 e MotoGP, un minuto di silenzio per Gresini All'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il Ceo di F1 Stefano Domenicali sarà raggiunto dai membri della famiglia Gresini, nato sessanta anni fa proprio nella cittadina romagnola. ...

Bottas davanti a tutti anche nelle seconde libere Valterri Bottas con la sua Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp d'Italia a Imola. Il finlandese ha chiuso con il tempo di 1.15.551 precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton ad appena +0.010 e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Subito dietro le due Ferrari di Carlos Sainz ...

Imola: Bottas precede Hamilton in libere 2, 4/a Ferrari Sainz ROMA, 16 APR - Dopo aver dominato le prime libere, la Mercedes resta davanti a tutti anche la sessione del pomeriggio. In cima alla lista dei tempi c'è ancora una volta Valtteri Bottas che in 1'15''55 ...

Imola: incidente Ferrari Leclerc, stop alle libere in anticipo ROMA, 16 APR - Incidente alla Ferrari di Charles Leclerc nel finale delle libere 2 a Imola. Il pilota monegasco va dritto alla Rivazza finendo contro il muretto e danneggiando il muso della sua ...

