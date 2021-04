Everton, Ancelotti trattiene Kean: “È un nostro calciatore. Tornerà e sarà... (Di venerdì 16 aprile 2021) Il mister è sicuro riguardo al futuro dell'attaccante e punta a riaverlo in squadra affidandogli un ruolo da prima scelta Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 aprile 2021) Il mister è sicuro riguardo al futuro dell'attaccante e punta a riaverlo in squadra affidandogli un ruolo da prima scelta

Ultime Notizie dalla rete : Everton Ancelotti Due pretendenti per lo juventino, i tifosi: "Purché vada via" Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, un paio di club della Premier League avrebbero posato gli occhi sul trequartista mancino: si tratta dell' Everton di Carlo Ancelotti e del West Ham , ...

Ex Inter e Milan: Ancelotti contro Mourinho Commenta per primo L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti presenta l'anticipo di campionato inglese di venerdì sera contro il Tottenham: ' Mourinho ? Fa sempre un lavoro fantastico'.

Due pretendenti per lo juventino, i tifosi: “Purché vada via" Fare cassa per poter tornare a investire. È questa la filosofia della Juventus per la prossima campagna acquisti, Fabio Paratici deve ridurre il monte ingaggi o quantomeno liberarsi di quei calciatori ...

Everton-Tottenham (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ancora assente Dominic Calvert-Lewin Anticipo del venerdì che avrebbe potuto essere molto più interessante se le due squadre avessero fatto qualche punto in più nelle ultime settimane. Invece, Spurs e Toffees ci arrivano rispettivamente ...

