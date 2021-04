Evento in streaming per discutere di moda e sostenibilità, secondhand e consumo digitale (Di venerdì 16 aprile 2021) Re-Think Make a green wish! Il 22 e il 23 Aprile alle ore 17 in diretta FB e su ZOOM una due giorni sul tema della sostenibilità per abbracciare tutti gli ambiti di impresa, comunicazione e sviluppo dei consumi in ambito moda. La sostenibilità quale scelta responsabile e consapevole per chi ne fruisce e per Leggi su 2anews (Di venerdì 16 aprile 2021) Re-Think Make a green wish! Il 22 e il 23 Aprile alle ore 17 in diretta FB e su ZOOM una due giorni sul tema dellaper abbracciare tutti gli ambiti di impresa, comunicazione e sviluppo dei consumi in ambito. Laquale scelta responsabile e consapevole per chi ne fruisce e per

Advertising

Unicatt : #Unicatt100 L'evento multimediale, con tutti i campus collegati in diretta streaming con ospiti, giornalisti, Alumn… - _apartete : RT @viaconpeter: “record di biglietti venduti per un evento streaming in italia” Anche da lontano noi ci siamo sempre per lui ?? - lvneblu : sperando che poi mettano l'evento in streaming come la volta scorsa?? - Silver_scar_00 : Raga ma dove si comprano i biglietti per vedere l’evento in streaming di ultimo? ?? - Taemyhappiness_ : RT @btshouse_ita: ??Per aiutare gli ARMY veterani e nuovi ad orientarsi meglio con il #BANGBANGCON21, abbiamo preparato per voi un thread co… -

Ultime Notizie dalla rete : Evento streaming "Resident Evil" tra serie tv e film Netflix, ma anche produzioni più classiche Secondo le prime informazioni, il colosso streaming doveva produrre (e distribuire, naturalmente) ... "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" sarà come un film di John Carpenter Durante un evento ...

Villa Pasqui al centro del mondo grazie alla musica del dj Benny Blanco Sabato 17 aprile il dj altotiberino protagonista di un grande evento mondiale in streaming con i migliori artisti della scena musicale house e techno Un grande evento mondiale in streaming con i migliori artisti della scena musicale house e techno vedrà ...

Coronavirus, 1.370 nuovi casi in Sicilia. Grande affluenza in Fiera nel primo giorno di ''Open Weekend'' PALERMO, 16 aprile – Tanti i cittadini che quest’oggi hanno aderito all’iniziativa regionale “Open Weekend”, che si terrà nei 66 hub di tutto il territorio siciliano anche il 17 e il 18 aprile.

Sky Sport F1, Diretta Gp Emilia Romagna 2021. Imola LIVE su TV8 Da Giovedi 15 a Domenica 18 Aprile 2021GP DELL'EMILIA ROMAGNA E DEL MADE IN ITALY E' SOLO SU SKYin diretta su SKY SPORT F1 e SKY SPORT ...

Secondo le prime informazioni, il colossodoveva produrre (e distribuire, naturalmente) ... "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" sarà come un film di John Carpenter Durante un...Sabato 17 aprile il dj altotiberino protagonista di un grandemondiale incon i migliori artisti della scena musicale house e techno Un grandemondiale incon i migliori artisti della scena musicale house e techno vedrà ...PALERMO, 16 aprile – Tanti i cittadini che quest’oggi hanno aderito all’iniziativa regionale “Open Weekend”, che si terrà nei 66 hub di tutto il territorio siciliano anche il 17 e il 18 aprile.Da Giovedi 15 a Domenica 18 Aprile 2021GP DELL'EMILIA ROMAGNA E DEL MADE IN ITALY E' SOLO SU SKYin diretta su SKY SPORT F1 e SKY SPORT ...