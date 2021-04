Calano i ricoveri per Covid ma anche oggi è una strage | 429 morti

Advertising

infoitsalute : Coronavirus, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi e 429 decessi. Calano tasso di positività e ricoveri - zazoomblog : Bollettino Covid di venerdì 16 aprile: 429 morti e 15.493 nuovi positivi. Calano ricoveri e malati gravi -… - italiaserait : Covid: calano sia i ricoveri che i malati gravi. A Roma ancora alti i nuovi casi: 700 da ieri - globalistIT : Poi chi invoca prudenza viene preso a insulti. E ai morti e alle loro famiglie chi ci pensa? Riaperture solo in sic… - Gianga87 : Iss, in Italia curva in lenta decrescita ma ancora stress su ospedali - Sanità - -

Ultime Notizie dalla rete : Calano ricoveri

... da cui emerge anche il trend in calo deie delle terapie intensive. Ma oggi, come ogni ... Il bollettino Covid del 16 aprile Come detto, nelle ultime 24 ore,i nuovi casi di Covid: ...Segnali di miglioramento ci sono ma sono davvero flebili, complice anche un aprile freddo che non favorisce lo stare all'aria aperta. In Italia si sono registrati 15.943 nuovi casi di coronavirus a ...Sono 15.943, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid-19 in Italia (ieri erano stati 16.974). Il numero è uscito a fronte di 327.704 tamponi effettuati, con un tass ...Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). In ...