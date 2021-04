Uomini e donne, Tina Cipollari lascia per via di Gemma Galgani? L'affondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Da giorni fa discutere sul suo conto per l'assenza nello studio di Uomini e donne e ora Tina Cipollari, nonostante la sua lontananza dal dating-show, sferra un attacco all'acerrima nemica storica al Trono over, Gemma Galgani. L'opinionista tv lo fa in occasione di un'intervista extra-dating show, alla luce di cui si pensa che Tina possa aver lasciato il format proprio per via della Galgani Uomini e donne, Tina Cipollari lancia un affondo in sua assenza dalla tv In una nuova intervista concessa a Nuovo tv, il giornale diretto da Riccardo Signoretti, Tina Cipollari è tornata a sferrare un attacco a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 aprile 2021) Da giorni fa discutere sul suo conto per l'assenza nello studio die ora, nonostante la sua lontananza dal dating-show, sferra un attacco all'acerrima nemica storica al Trono over,. L'opinionista tv lo fa in occasione di un'intervista extra-dating show, alla luce di cui si pensa chepossa averto il format proprio per via dellalancia unin sua assenza dalla tv In una nuova intervista concessa a Nuovo tv, il giornale diretto da Riccardo Signoretti,è tornata a sferrare un attacco a ...

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne: svelato il motivo dell’assenza Tina Cipollari torna a Uomini e Donne: in collegamento con Maria De Filippi, la bionda opinionista svela il motivo della sua assenza. Tina Cipollari è finalmente tornata a Uomini e Donne. La bionda ...

