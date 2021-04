Sky: Children of the Light, su Nintendo Switch arriva il gioco degli autori di Journey – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Sky: Children of the Light arriva anche su Nintendo Switch, con l’affascinante gioco degli autori di Journey che verrà lanciato a giugno sulla console.. Sky: Children of the Light è in arrivo su Nintendo Switch, annunciato nel corso dell’Indie World di ieri e in arrivo a giugno sulla console Nintendo, in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita precisa del gioco. Si tratta del nuovo gioco di thatgamecompany, team noto per produzioni particolari e dal grande fascino come Flower e Journey, già disponibile da ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) Sky:of theanche su, con l’affascinantediche verrà lanciato a giugno sulla.. Sky:of theè in arrivo su, annunciato nel corso dell’Indie World di ieri e in arrivo a giugno sulla, in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita precisa del. Si tratta del nuovodi thatgamecompany, team noto per produzioni particolari e dal grande fascino come Flower e, già disponibile da ...

