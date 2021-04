Riaperture, Speranza: "Road map e prudenza per 2 mesi" (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - "Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una Road map per l'allentamento delle misure sempre approvate all'unanimità dal Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, aprendo un capitolo dedicato alle possibili Riaperture in Italia durante l'informativa urgente alla Camera sulla campagna vaccinale contro Covid-19. "Non ci possono essere dubbi o esitazioni, solo vaccinando decine di milioni di italiani riconquisteremo le nostre libertà e sarà possibile una duratura ripresa economica. Nel frattempo, soprattutto nei prossimi 2 mesi, dobbiamo muoverci con senso di responsabilità. La prudenza, un accorto gradualismo nelle Riaperture è il più forte investimento che possiamo realizzare per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - "Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire unamap per l'allentamento delle misure sempre approvate all'unanimità dal Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, aprendo un capitolo dedicato alle possibiliin Italia durante l'informativa urgente alla Camera sulla campagna vaccinale contro Covid-19. "Non ci possono essere dubbi o esitazioni, solo vaccinando decine di milioni di italiani riconquisteremo le nostre libertà e sarà possibile una duratura ripresa economica. Nel frattempo, soprattutto nei prossimi 2, dobbiamo muoverci con senso di responsabilità. La, un accorto gradualismo nelleè il più forte investimento che possiamo realizzare per ...

Advertising

repubblica : Il Pd difende Speranza e ipotizza il complotto: 'Il ministro capro espiatorio delle promesse improbabili di Salvini… - cozzolino62 : Diciamola tutta: Roberto #Speranza disturba. Chi vorrebbe un sistema sanitario nazionale debole. Chi spinge per le… - LegaSalvini : IL PRESSING DELLE REGIONI SU ??SPERANZA - fisco24_info : Riaperture, Speranza: 'Road map e prudenza per 2 mesi': Il ministro della Salute nell'informativa alla Camera: 'Dob… - DM_Deluca : RT @GGabbuti: @matguidi @marioricciard18 @DM_Deluca oggi hai la frustrazione di vaccini a rilento, riaperture sempre posticipate, etc. Non… -