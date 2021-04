Master 1000 Montecarlo: Fognini batte Krajinovic e conquista i quarti (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto abbastanza semplice per Fabio Fognini, unico italiano rimasto in gara a Montecarlo, che in due set ha battuto Filip Krajinovic conquistando i quarti di finale. Qui sfiderà il vincente del match tra Ruud e Carreno-Busta. Fognini ultimo azzurro a Montecarlo Primo set pressocchè perfetto quello di Fabio Fognini che parte subito forte piazzando il primo break del set nel terzo gioco della partita. Il sanremese bissa nel turno di servizio successivo di Krajinovic, che non troverà alcuna palla del contro-break nei game successivi. Fabio infatti, pur con il 57% di prime palle messe in campo, concede appena un punto nei primi tre turni di battuta. Nel quarto, quello decisivo per chiudere il set, i due se la giocano ai vantaggi, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto abbastanza semplice per Fabio, unico italiano rimasto in gara a, che in due set ha battuto Filipndo idi finale. Qui sfiderà il vincente del match tra Ruud e Carreno-Busta.ultimo azzurro aPrimo set pressocchè perfetto quello di Fabioche parte subito forte piazzando il primo break del set nel terzo gioco della partita. Il sanremese bissa nel turno di servizio successivo di, che non troverà alcuna palla del contro-break nei game successivi. Fabio infatti, pur con il 57% di prime palle messe in campo, concede appena un punto nei primi tre turni di battuta. Nel quarto, quello decisivo per chiudere il set, i due se la giocano ai vantaggi, ma ...

