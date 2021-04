Marvel Fase 4: in che modo cambierà l’MCU? (Di giovedì 15 aprile 2021) Era Agosto del 2019 quando al D23 Expo venivano annunciati i nuovi titoli della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Una Fase che avrebbe segnato un grande cambiamento dopo il successo planetario riscosso da Avengers: Endgame. Con l’ uscita di scena dei grandi volti della saga, i Marvel Studios sentivano il bisogno di titoli ed eroi che incuriosissero e attirassero il pubblico. Un cambio di rotta radicale non solo per quanto riguarda le atmosfere ma anche le tematiche trattate. La grande novità dell’epoca fu legata all’ introduzione di Disney+ e quindi alla possibilità di espandere l’ universo attraverso serie tv dedicate. Sono passati quasi due anni da quel giorno e i Marvel Studios sembra stiano già mettendo l’acceleratore per una Fase 4 che si sta rivelando molto più dark e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Era Agosto del 2019 quando al D23 Expo venivano annunciati i nuovi titoli della4 delCinematic Universe. Unache avrebbe segnato un grande cambiamento dopo il successo planetario riscosso da Avengers: Endgame. Con l’ uscita di scena dei grandi volti della saga, iStudios sentivano il bisogno di titoli ed eroi che incuriosissero e attirassero il pubblico. Un cambio di rotta radicale non solo per quanto riguarda le atmosfere ma anche le tematiche trattate. La grande novità dell’epoca fu legata all’ introduzione di Disney+ e quindi alla possibilità di espandere l’ universo attraverso serie tv dedicate. Sono passati quasi due anni da quel giorno e iStudios sembra stiano già mettendo l’acceleratore per una4 che si sta rivelando molto più dark e ...

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Fase Wolverine, in arrivo una serie tv Disney? La Fase 4 del MCU potrebbe condurre alla fusione di due universi cinematografici, quello degli Avengers e degli X - Men . Entrambe produzioni Marvel, in termini di fumetti, ma ben distanti per quanto ...

Wolverine: Disney sta pianificando una serie TV? ...essere ora "riavviato" all'interno del Marvel Cinematic Universe. Un nuovo e intrigante report afferma ora che una serie antologica dedicata proprio al mutante artigliato sia attualmente in fase di ...

I migliori personaggi sovrannaturali della Fase 5 dell’MCU Superga Cinema Marvel Fase 4: in che modo cambierà MCU? Tutte le news e le curiosità riguardanti le serie tv e i film originali programmati per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Wolverine, in arrivo una serie tv Disney? Uno dei personaggi più amati degli X-Men è senza dubbio Wolverine, interpretato per anni da Hugh Jackman. L’attore ha detto addio al guerriero e da allora non si è mai realme ...

