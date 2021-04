Lost Words: Beyond the page - recensione (Di giovedì 15 aprile 2021) I videogiochi possono farsi notare in molti modi. Ci sono quelli che puntano a tirare fuori tutta l'adrenalina che abbiamo in corpo, quelli che propongono meccaniche originali, quelli talmente belli da far sgranare gli occhi... e poi ci sono quelli che ti toccano l'anima, che arrivano a farti piangere, che a distanza di anni ricordi più per le emozioni che sono stati capaci di suscitare che per le azioni che hai dovuto compiere per portarli a termine. Se andiamo a scavare nei ricordi è impossibile non citare Ico e Shadow of the Colossus, ma anche alcuni Metal Gear, Flower, Life is Strange. Ognuno di essi ha fatto vibrare corde molto sensibili ma è in particolare negli ultimi anni che molti sviluppatori, soprattutto indipendenti, hanno spinto sull'acceleratore, cercando di tirare fuori dal medium videogioco tutte le sfumature emozionali possibili. Ricordiamo To The Moon, Brothers: A ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) I videogiochi possono farsi notare in molti modi. Ci sono quelli che puntano a tirare fuori tutta l'adrenalina che abbiamo in corpo, quelli che propongono meccaniche originali, quelli talmente belli da far sgranare gli occhi... e poi ci sono quelli che ti toccano l'anima, che arrivano a farti piangere, che a distanza di anni ricordi più per le emozioni che sono stati capaci di suscitare che per le azioni che hai dovuto compiere per portarli a termine. Se andiamo a scavare nei ricordi è impossibile non citare Ico e Shadow of the Colossus, ma anche alcuni Metal Gear, Flower, Life is Strange. Ognuno di essi ha fatto vibrare corde molto sensibili ma è in particolare negli ultimi anni che molti sviluppatori, soprattutto indipendenti, hanno spinto sull'acceleratore, cercando di tirare fuori dal medium videogioco tutte le sfumature emozionali possibili. Ricordiamo To The Moon, Brothers: A ...

Advertising

Eurogamer_it : Lost Words: Beyond the page, parole che vi toccheranno il cuore. #recensione #LostWords - LUVRJAY1 : HAJSJDJDJRJFNF IM LOST FOR WORDS WTH WTH DHCJFNCKFKVVMGKLGODODO - Stoupwhiff : Lost Words: Beyond the Page è la storia… di due storie. Lost Words è il racconto di una fine…e di un nuovo inizio.… - PlayStationBit : Esploriamo le pagine del libro della piccola Izzy in #LostWords @LostWordsGame @GamesSketchbook @rhipratchett… - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: @LostWordsGame sviluppato da @GamesSketchbook, ha una #storia fantastica e mai banale, una #narrativa molto profonda e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lost Words GR Live: oggi si gioca a Lost Words: Beyond the Page Oggi daremo un'occhiata al platform puzzle sviluppato da Sketchbook Games, Lost Words: Beyond the Page . Questa avventura narrativa in 2D racconta una storia scritta da Rhianna Pratchett (figlia di ...

Venice shouldn't be treated like Disneyland Venice has consequently lost its own identity: we see everywhere take - away pizzerias, fried food ... facts haven't been consistent with words. They sold buildings and assets of public property (real ...

GR Live: oggi si gioca a Lost Words: Beyond the Page Parte una nuova settimana, il che significa che daremo il via a un altro round di GR Live. Oggi daremo un'occhiata al platform puzzle sviluppato da Sketchbook Games, Lost Words: Beyond the Page. Quest ...

Lost Words Beyond the Page Recensione Lost Words Beyond the Page dopo un’esclusiva temporale durata un anno su Google Stadia, è arrivato anche su console Playstation (dove lo abbiamo testato), Xbox, Nintendo Switch e PC. Semplificando al ...

Oggi daremo un'occhiata al platform puzzle sviluppato da Sketchbook Games,: Beyond the Page . Questa avventura narrativa in 2D racconta una storia scritta da Rhianna Pratchett (figlia di ...Venice has consequentlyits own identity: we see everywhere take - away pizzerias, fried food ... facts haven't been consistent with. They sold buildings and assets of public property (real ...Parte una nuova settimana, il che significa che daremo il via a un altro round di GR Live. Oggi daremo un'occhiata al platform puzzle sviluppato da Sketchbook Games, Lost Words: Beyond the Page. Quest ...Lost Words Beyond the Page dopo un’esclusiva temporale durata un anno su Google Stadia, è arrivato anche su console Playstation (dove lo abbiamo testato), Xbox, Nintendo Switch e PC. Semplificando al ...