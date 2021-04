Guida contromano col cadavere del fidanzato in auto: “Volevo esaudire il suo ultimo desiderio” (Di giovedì 15 aprile 2021) Guida contromano col cadavere del fidanzato in auto. In Catalogna un uomo è stato fermato per avere Guidato in contromano in autostrada: sul posto del passeggero trasportava un cadavere, quello del compagno, 88enne svizzero, morto da circa una ventina di giorni. Pare volesse esaudire tutti i desideri che l’uomo, malato terminale, aveva espresso in vita. E così l’ha portato in giro per l’Europa… Ha Guidato per 40 chilometri contromano col cadavere del compagno accanto. Si è concluso nel comune catalano di Jafre, in Spagna, il viaggio di un 66enne che, partito dalla Svizzera, ha portato in giro per l’Europa il corpo ormai in decomposizione del fidanzato ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 15 aprile 2021)coldelin. In Catalogna un uomo è stato fermato per avereto ininstrada: sul posto del passeggero trasportava un, quello del compagno, 88enne svizzero, morto da circa una ventina di giorni. Pare volessetutti i desideri che l’uomo, malato terminale, aveva espresso in vita. E così l’ha portato in giro per l’Europa… Hato per 40 chilometricoldel compagno accanto. Si è concluso nel comune catalano di Jafre, in Spagna, il viaggio di un 66enne che, partito dalla Svizzera, ha portato in giro per l’Europa il corpo ormai in decomposizione del...

Ultime Notizie dalla rete : Guida contromano Spagna, guida contromano col cadavere del fidanzato: voleva esaudire i suoi ultimi desideri ... ormai in decomposizione, del fidanzato 88enne , guidando per 40 km contromano, col cadavere del ... per la legge spagnola, non è un reato viaggiare con un cadavere, anche se dovrà rispondere di guida ...

