Governo | via libera al Def | scostamento da 40 miliardi per sostenere l’economia

ROMA – Il governo ha dato il via libera al Def e ad un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi per garantire i ristori per le chiusure del 2021. In questo modo, si legge nel Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei ministri, il deficit per il 2021 schizza ll'11,8%. La crescita invece, con il tendenziale acquisito al 4,1%, è programmata al 4,5%.

