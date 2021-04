Gessica Notaro di nuovo in sala operatoria per il viso: “E’ stata dura” (Di giovedì 15 aprile 2021) Gessica Notaro è tornata in sala operatoria per un nuovo intervento al viso, per rivedere allo specchio i suoi lineamenti (foto). E’ vicina al traguardo ma sono proprio questi i momenti in cui tutto diventa più difficile da superare. “Oggi mi slegano il sorriso” ha commentato su Instagram prima di iniziare l’operazione e come sempre ha cercato di sdrammatizzare ma poi è arrivata anche la paura, sono gli arrivati gli attimi di sconforto ma alla fine Gessica Notaro ha commentato che tutto è andato per il meglio, forte come sempre. Un intervento di circa due ore per la modella che sfigurata dopo l’aggressione con l’acido. Non è la prima operazione a cui si sottopone ma gli ultimi due sono diversi dai precedenti. Gessica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021)è tornata inper unintervento al, per rivedere allo specchio i suoi lineamenti (foto). E’ vicina al traguardo ma sono proprio questi i momenti in cui tutto diventa più difficile da superare. “Oggi mi slegano il sorriso” ha commentato su Instagram prima di iniziare l’operazione e come sempre ha cercato di sdrammatizzare ma poi è arrivata anche la paura, sono gli arrivati gli attimi di sconforto ma alla fineha commentato che tutto è andato per il meglio, forte come sempre. Un intervento di circa due ore per la modella che sfigurata dopo l’aggressione con l’acido. Non è la prima operazione a cui si sottopone ma gli ultimi due sono diversi dai precedenti....

