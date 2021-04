Funerali del Principe Filippo | Harry l’unico in borghese

(Di giovedì 15 aprile 2021) Indosseranno la divisa solo i membri reali con un grado militare Nella giornata di sabato, la Famiglia Reale inglese dirà addio al Duca di Edimburgo: il 17 si terrà infatti la funzione per il. Secondo quanto spiega ‘People’ nessun membro della famiglia anziana indosserà le tradizionali uniformi militari a differenza di quanto faranno i reali che hanno dei gradi militari. Parliamo di Carlo, ilWilliam, lassa Anna e ilEdward che indosseranno le uniformi ufficiali di Stato, cosa che non faràche è stato privato dei dei suoi titoli militari onorari a seguito del Megexit.ha servito l’esercito britannico per un decennio ma non è più in possesso dei e titoli militari onorari (Capitano generale dei Royal Marines, ...

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, i membri della Royal Family, in occasionefuneraleprincipe Filippo non indosseranno uniformi militari. La decisione sarebbe stata presa dalla regina Elisabetta, per evitare di mettere in imbarazzo il principe Harry, che dopo il suo passo indietro ...Niente uniformi militari fra i reali britannici in occasione deidi sabato 17 in programma nella cappella di St George, presso il castello di Windsor,principe Filippo, consorte quasi ...Funerale Filippo: il dress code per la cerimonia sarà uguale per tutti. La decisione di Elisabetta mette in primo piano la Famiglia.Harry dovrà indossare abiti civili, pur avendo il diritto di mostrare le proprie medaglie. Per questo la sovrana ha stabilito che tutti i membri ‘senior’ della famiglia reale si limiteranno ad indossa ...