Europa League 2020/2021, semifinali: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 15 aprile 2021) La Casa del calcio europeo ha scoperto il destino di uno dei tornei continentali più attesi. A Nyon è stato reso noto il quadro dei quarti di finale ma anche delle semifinali di Europa League. L'andata delle semifinali è in programma giovedì 29 aprile mentre il ritorno è fissato per giovedì 6 maggio. Sorteggio difficile per la Roma che ai quarti trova l'Ajax. E anche l'urna del tabellone per la semifinale è poco fortunato per giallorossi e olandesi: la vincente affronterà una tra Manchester United e Granada. L'altra parte vedrà invece la vincente di Arsenal-Slavia Praga contro la migliore tra Villareal e Dinamo Zagabria.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League ROMA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE.../ Europa League, numeri interni dei giallorossi I NUMERI CASALINGHI DELLA ROMA Aspettando di scoprire se la Roma si qualificherà in semifinale di Europa League, e dunque della partita contro l'Ajax, andiamo a leggere i numeri casalinghi della squadra giallorossa in questa stagione, che potrebbero fornirci un interessante quadro statistico. In ...

Nazionale, il CT Roberto Mancini fa il punto della situazione ...finale di Nations League raggiunta con merito e le vittorie nette nelle prime 3 partite del girone di qualificazione a Qatar 2022 , il primo mondiale della storia che verrà giocato quando in Europa ...

LIVE Roma-Ajax - Squadra verso lo stadio Serata importante quella della Roma di Paulo Fonseca, pronta a ospitare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere il prezioso 2-1 conquistato una ...

LIVE Roma-Ajax - Fischio d'inizio alle 21:00, pioggia sull'Olimpico Serata importante quella della Roma di Paulo Fonseca, pronta a ospitare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere il prezioso 2-1 conquistato una settima ...

