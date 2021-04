Criminal Minds 15 su Rai4, l’ultima stagione con la caccia al Camaleonte torna in onda dal 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il finale della quattordicesima stagione è tempo di rivedere Criminal Minds 15 su Rai4: la serie torna in onda, in replica, sul canale 21 del digitale terrestre con l’ultima stagione, composta da 10 episodi e una trama perlopiù orizzontale. Rai4 ha iniziato a trasmettere il procedural dalla stagione 14 lo scorso marzo e ora Criminal Minds 15 parte con tre episodi il 15 aprile, per un appuntamento in prima serata con la conclusione dello storico procedural di CBS ispirato a veri casi di cronaca nera. Criminal Minds 15, che chiude la saga dei profiler dell’FBI specializzati nella caccia a killer seriali, è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il finale della quattordicesimaè tempo di rivedere15 su: la seriein, in replica, sul canale 21 del digitale terrestre con, composta da 10 episodi e una trama perlopiù orizzontale.ha iniziato a trasmettere il procedural dalla14 lo scorso marzo e ora15 parte con tre episodi il 15, per un appuntamento in prima serata con la conclusione dello storico procedural di CBS ispirato a veri casi di cronaca nera.15, che chiude la saga dei profiler dell’FBI specializzati nellaa killer seriali, è ...

