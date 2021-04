Boniek: "La Roma andrà in semifinale. Fonseca lasciato solo" (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - È il giorno di Roma - Ajax , la partita più importante della stagione. La squadra di Paulo Fonseca si gioca la qualificazione alle semifinali di Europa League. A Radio Radio l'ex Romanista ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)- È il giorno di- Ajax , la partita più importante della stagione. La squadra di Paulosi gioca la qualificazione alle semifinali di Europa League. A Radio Radio l'exnista ...

Advertising

sportli26181512 : #Boniek: “La #Roma andrà in semifinale. Fonseca lasciato solo”: L’ex romanista: “L’#Ajax è forte ma concede tanto.… - gilnar76 : Boniek: “Sono convinto che andremo in semifinale. Fonseca lasciato solo, la #Roma ci pensi bene prima di abbandonar… - PagineRomaniste : #Boniek: 'Sono convinto che la Roma andrà in semifinale ma pensare di fare 0-0 sarebbe un errore' #ASRoma… - siamo_la_Roma : ??? Le parole di #Boniek ?? 'Sono convinto che la #Roma andrà in semifinale' ?? Dice la sua anche su #Fonseca… - VoceGiallorossa : ??? Boniek: 'Sono convinto che la @OfficialASRoma andrà in semifinale. @PFonsecaCoach è stato lasciato solo' #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Boniek Roma Boniek: "La Roma andrà in semifinale. Fonseca lasciato solo" ...- È il giorno di Roma - Ajax , la partita più importante della stagione. La squadra di Paulo Fonseca si gioca la qualificazione alle semifinali di Europa League. A Radio Radio l'ex romanista Boniek ...

Boniek: 'La Roma andrà in semifinale. Fonseca lasciato solo, io lo terrei' La Roma si gioca la qualificazione alle semifinali di Europa League. Stasera all'Olimpico ci sarà l'Ajax, che proverà a ribaltare il 2 - 1 dell'andata. A Radio Radio l'ex romanista Boniek ha detto la sua ...

Boniek: “La Roma andrà in semifinale. Fonseca lasciato solo” L’ex romanista: “L’Ajax è forte ma concede tanto. La partita ha un’interpretazione difficile, pensare di fare 0-0 sarebbe un errore” ...

Boniek: “Sono convinto che andremo in semifinale. Fonseca lasciato solo, prima di abbandonarlo la Roma ci pensi bene” ULTIME NOTIZIE AS ROMA - L'ex attaccante giallorosso Zibì Boniek è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Radio per parlare della partita tra Roma e Ajax di questa sera, ma anche del futuro ...

...- È il giorno di- Ajax , la partita più importante della stagione. La squadra di Paulo Fonseca si gioca la qualificazione alle semifinali di Europa League. A Radio Radio l'ex romanista...Lasi gioca la qualificazione alle semifinali di Europa League. Stasera all'Olimpico ci sarà l'Ajax, che proverà a ribaltare il 2 - 1 dell'andata. A Radio Radio l'ex romanistaha detto la sua ...L’ex romanista: “L’Ajax è forte ma concede tanto. La partita ha un’interpretazione difficile, pensare di fare 0-0 sarebbe un errore” ...ULTIME NOTIZIE AS ROMA - L'ex attaccante giallorosso Zibì Boniek è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Radio per parlare della partita tra Roma e Ajax di questa sera, ma anche del futuro ...