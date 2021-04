Uomini e Donne: Lutto per la nota corteggiatrice del programma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo alla corteggiatrice del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Beatrice insieme a Jessica diventate amiche nel programma Uomini e DonneIn questi giorni sembra che le notizie riguardanti il programma Uomini e Donne siano davvero una dietro l’altra. Questa volta è accaduto un Lutto ad una nota corteggiatrice, cerchiamo di capire cosa è successo e a chi. Lutto a Uomini e Donne Questo momento sicuramente è molto difficile per Beatrice Buonocore, perché come lei stessa ha indicato sul suo profilo social di Instagram, è venuta a mancare sua nonna. LEGGI ANCHE —-> SAMANTHA DE GRENET AD ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo alladelpomeridiano condotto da Maria De Filippi. Beatrice insieme a Jessica diventate amiche nelIn questi giorni sembra che le notizie riguardanti ilsiano davvero una dietro l’altra. Questa volta è accaduto unad una, cerchiamo di capire cosa è successo e a chi.Questo momento sicuramente è molto difficile per Beatrice Buonocore, perché come lei stessa ha indicato sul suo profilo social di Instagram, è venuta a mancare sua nonna. LEGGI ANCHE —-> SAMANTHA DE GRENET AD ...

