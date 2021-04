Stefano De Martino si complimenta con Tommaso | “Non abbiamo scelto noi di mandarti via | balli meglio di me”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La carriera diDeGran parte della carriera artistica diDegira intorno al talent show di Maria De Filippi, Amici. Infatti in questo ha ricoperto il ruolo di allievo, poi ballerino professionista, conduttore del daytime e ora anche giudice del Serale. Ma l’ex di Belen Rodriguez ha fatto anche l’inviato a L’Isola dei Famosi e successivamente è passato in Rai conducendo prima Made in Sud e successivamente Stasera Tutto è Possibile. Sembra infatti che il danzatore partenopeo abbia detto addio al ballo e in una recente intervista a Verissimo ha confessato di non essersi affatto pentito. “Se mi pento? No, credo di aver smesso giusto in tempo per non far dispiacere a nessuno. Perché secondo me bisogna scegliere anche il tempo giusto anche per uscire di scena. Credo di averlo azzeccato, almeno ...