Silvana Gandola | chi è la donna scomparsa nel nulla durante una passeggiata con un’amica

"Aiutateci a ritrovare mia madre, siamo disperati" Di: Redazione Sardegna Live "Vi prego aiutateci a ritrovare mia madre, siamo disperati". E' l'appello della figlia di, la 79enne scomparsa ad Aglientu due settimane fa. "Mia mamma è scomparsa la domenica delle Palme dalla spiaggia di San Silverio, tra Portobello e Vignola - spiega Laura Rizzi - . ...'Vi prego aiutateci a ritrovare mia madre , siamo disperati. Offriremo una ricompensa a chi fornirà indicazioni utili al suo ritrovamento'. Nuovo appello della famiglia di, la 79enne scomparsa in Gallura due settimane fa e di cui non si hanno più notizie. La figlia Laura Rizzi non perde le speranze e dopo l'appello di tre giorni fa si rivolge ancora a ...Silvana Gandola è la donna scomparsa misteriosamente in Gallura: quando è stata vista l'ultima volta stava passeggiando con un'amica.Continuano le ricerche di Silvana Gandola, la 79enne scomparsa domenica 28 marzo mentre passeggiava in compagnia di un'amica sulla spiaggia di San Silverio (sul litorale di Aglientu, in provincia ...