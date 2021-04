Qual è l’auto del futuro?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 aprile 2021)i sono le differenze tra auto elettriche ed ibride? Esistono varie tipologie di auto: 1 – quelle completamente elettriche che richiedono la ricarica altrimenti non possono marciare, 2 – quelle ibride che affiancano ad un motore termico uno elettrico. Tra le macchine ibride esistono al momento 3 tipologie di tecnologie: full hybrid, mild hybrid e plug in hybrid.Le auto full hybrid sono quelle dove il motore elettrico può trainare il veicolo in autonomia ed è affiancato da una batteria con discreta capacitàNelle Mild Hybrid il motore elettrico è solo di supporto Le MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) integrano la forma di ibridazione più semplice ma il motore elettrico ha un ruolo minimo infatti è solo di supporto e non può trainare da solo il veicolo. Anche per questo viene definito ibrido leggero.Le plug-in hybrid (PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle) hanno una ...