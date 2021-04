Lisey' s Story | svelata la data di uscita della nuova serie tv di Stephen King e J J Abrams

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Latv tratta dal romanzo di's» verrà resa disponibile in streaming su Apple TV+ il prossimo 4 giugno 2021. Laè stata adattata dallo stesso autore del libro.e J.J.insieme per unainquietantetv Il pilot dello show vedrà la messa in onda dei primi due episodi, e solo successivamente di una puntata settimanale ogni venerdì. Un cast davvero d'eccezione accompagnerà gli spettatori all'interno del misterioso mondo di: Julianne Moore e Clive Owen saranno i protagonisti principali. Il progetto è stato prodotto dalla casa di produzione di J.J.insieme a Warner Bros, e ...