Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Ajax

Domani sera scenderanno in campo all'Olimpico Roma e Ajax per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.Fonseca deve rinunciare a Smalling e Spinazzola, due pilastri della sua formazione, ma ritrova Mkhitaryan e Veretout. In porta giocherà Pau Lopez, tenuto a riposo in campionato. In difesa c'è Cristante centrale, con Mancini e Ibanez ai suoi lati. In mediana Diawara è favorito su Villar per una maglia al fianco di Veretout. sulle fasce Karsdorp e Calafiori, sulla trequarti agiranno Lorenzo Pellegrini e il rientrante Mkhitaryan, favorito su Pedro nonostante non sia ancora al meglio della condizione. In avanti ci sarà ancora Edin Dzeko, preferito al capocannoniere della competizione, lo spagnolo Borja Mayoral.Ten Hag ritrova Stekelenburg, che dovrebbe aver risolto i problemi al ginocchio

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Isola 2021: Francesca Lodo ed il flirt a telecamere spente? Le voci del web Nel reality super seguito di Canale 5 ovvero L'isola dei famosi, nelle ultimissime ore sta ... Come possiamo leggere sulle pagine del giornale Novella2000 , si dichiara che fonti molto vicine alla ...

AstraZeneca, possibile il richiamo con un altro vaccino? Ecco cosa sappiamo ... l'ipotesi di dover mischiare i diversi vaccini anti Covid, specie laddove si rendessero necessari richiami ulteriori oltre la seconda dose con versioni aggiornate tarate in modo più specifico sulle ...

Ospina salta l'Inter, arriva la conferma. Ultimissime sulle sue condizioni AreaNapoli.it Vaccini: risultati positivi da test di fase 1 sui gatti Ha dato un risultato positivo la sperimentazione di fase 1 del vaccino anti Covid-19 per i gatti, realizzato dall'azienda italiana Evvivax e testato negli Stati Uniti in collaborazione con l'azienda a ...

Bce: su cashback "inottemperanza all'obbligo di consultazione" Uno dei cinque casi di inottemperanza registrato nel 2020 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 apr - Nel corso del 2020 sono stati ...

