Il caso Copasir mette sempre più a rischio l’asse Salvini-Meloni (Di mercoledì 14 aprile 2021) La presidenza del Copasir sta mettendo a dura prova i rapporti tra i due leader delle formazioni sovraniste italiane. Parliamo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Lega e Fratelli d’Italia. L’ex ministro dell’Interno non vuol lasciare la poltrona più importante del Comitato di sicurezza parlamentare, che dal governo Conte II è occupata da Raffaele Volpi, parlamentare salinano e già sottosegretario di Stato al ministero della Difesa nel Conte I. Oggi però (e a dir la verità da mesi ormai) Fratelli d’Italia ne rivendica la presidenza, perché questa spetterebbe alle opposizioni. Che – si sa – nel governo Draghi non abbondano. E anzi: l’unico partito che non ha votato la maggioranza all’ex presidente della Banca centrale europea è stato proprio quello di Giorgia Meloni. Quindi: lei vuole la presidenza (“per ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) La presidenza delstando a dura prova i rapporti tra i due leader delle formazioni sovraniste italiane. Parliamo di Matteoe Giorgia, Lega e Fratelli d’Italia. L’ex ministro dell’Interno non vuol lasciare la poltrona più importante del Comitato di sicurezza parlamentare, che dal governo Conte II è occupata da Raffaele Volpi, parlamentare salinano e già sottosegretario di Stato al ministero della Difesa nel Conte I. Oggi però (e a dir la verità da mesi ormai) Fratelli d’Italia ne rivendica la presidenza, perché questa spetterebbe alle opposizioni. Che – si sa – nel governo Draghi non abbondano. E anzi: l’unico partito che non ha votato la maggioranza all’ex presidente della Banca centrale europea è stato proprio quello di Giorgia. Quindi: lei vuole la presidenza (“per ...

