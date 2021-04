Ibrahimovic | nuova bufera | “Socio di una società di scommesse”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo un quotidiano svedeseha quote nel mondo delle, violando le regole. Ecco cosa rischia Zlatan Ibrahimociv (Getty Images)Per la seconda volta in pochi giorni Zlatanfinisce nelladelle polemiche. Dopo il ristorante che sarebbe stato aperto per lui in piana zona rossa a Milano, dalla Svezia arriva la notizia che vuole il campione, tramite una suaper azioni, possedere percentuali di un’agenzia di. Secondo quanto scrive Aftonbladet, attraverso la suaUnknown AB, sarebbe in possesso del 10% della Bethard.com. Se così fosse si tratterebbe di violazione del codice etico Fifa-Uefa perché avrebbe degli interessi economici in competizioni dove il calciatore partecipa. Essendo un tesserato ...

Ma è anche il momento dell'ironia: "Tra qualche giorno verrà fuori una notizia secondo la qualeha sganciato le bombe su Hiroshima e Nagasaki". SPORTEVAI - 14 - 04 - 2021 14:11Non c'è pace per Zlatan. Prima l'espulsione a Parma, poi le foto che lo ritraevano in un ristorante milanese in piena zona rossa, ora unapolemica. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, l'attaccante ...Per la seconda volta in pochi giorni Zlatan Ibrahimovic finisce nella bufera delle polemiche. Dopo il ristorante che sarebbe stato aperto per lui in piana zona rossa a Milano, dalla Svezia arriva la ...Ibrahimovic ha violato il codice Fifa e Uefa in quanto socio di una società di scommesse. Possiede il 10% di un marchio di scommesse sportive.