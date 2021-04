Francesca muore a 32 anni per trombosi, il dolore dei genitori (Di mercoledì 14 aprile 2021) I genitori di Francesca, 32enne morta di trombosi pochi giorni dopo aver fatto il vaccino, raccontano la sua tragica storia. Il timore di poter incorrere nella trombosi dopo aver ricevuto il vaccino rimane forte negli italiani, anche se sia l’Oms che l’Aifa hanno escluso la correlazione diretta tra il vaccino ed i casi di decesso. Un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Idi, 32enne morta dipochi giorni dopo aver fatto il vaccino, raccontano la sua tragica storia. Il timore di poter incorrere nelladopo aver ricevuto il vaccino rimane forte negli italiani, anche se sia l’Oms che l’Aifa hanno escluso la correlazione diretta tra il vaccino ed i casi di decesso. Un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Francesca muore Anziana muore 5 giorni dopo Astrazeneca: nono decesso sospetto in Sicilia Palermo - Francesca Paola Vizzini, una 75enne residente nel capoluogo, è morta domenica scorsa dopo che i medici del 118 avevano tentato invano di rianimarla. La tragica coincidenza con la prima dose del ...

Palermo, donna di 75 anni muore dopo il vaccino AstraZeneca: indagini in corso Una donna di 75 anni, Francesca Paola Vizzini , di Palermo , è morta domenica scorsa dopo che i medici del 118 avevano tentato invano di rianimarla. Martedì 6 aprile alla donna era stata somministrata la prima dose del ...

