Food delivery, Domino's ha un robot che consegna la pizza a casa (e non ti giudica) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Domino's pizza vive evidentemente nel futuro e non solo per le sue stravaganti composizioni a botte di salsa cheeseburger sulla mozzarella. Vi ricordate l'episodio di Sex and The City in cui Miranda si sente presa in giro dalla proprietaria del ristorante cinese al telefono perché ordina sempre le stesse cose? Avete ogni tanto anche voi quella sgradevole sensazione di sentirvi giudicati quando ordinate il delivery di sushi e vi arrivano cinque set di bacchette anche se siete da soli? La prima notizia che vogliamo darvi è che nessuno, ma proprio nessuno vi giudica per l'ordine che fate in Food delivery. Anzi, più cose ordinate, più i proprietari dei ristoranti sono solo contenti. Credeteci e godetevi le vostre sessioni di cibo e TV senza farvi troppi sensi di colpa. La ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021)'svive evidentemente nel futuro e non solo per le sue stravaganti composizioni a botte di salsa cheeseburger sulla mozzarella. Vi ricordate l'episodio di Sex and The City in cui Miranda si sente presa in giro dalla proprietaria del ristorante cinese al telefono perché ordina sempre le stesse cose? Avete ogni tanto anche voi quella sgradevole sensazione di sentirviti quando ordinate ildi sushi e vi arrivano cinque set di bacchette anche se siete da soli? La prima notizia che vogliamo darvi è che nessuno, ma proprio nessuno viper l'ordine che fate in. Anzi, più cose ordinate, più i proprietari dei ristoranti sono solo contenti. Credeteci e godetevi le vostre sessioni di cibo e TV senza farvi troppi sensi di colpa. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Food delivery L'Inps riconosce i contributi non versati dal 2016 al 2020 per i rider BRINDISI - Anche a Brindisi, così come in tutta Italia, l'Inps sta provvedendo a riconoscere i contributi non versati dal 2016 al 2020 per i fattorini delle quattro società di food delivery ispezionate (Deliveroo, Just Eat, Glovo, Uber Eats). I contributi accantonati saranno utili un domani per il calcolo della pensione, per l'indennità di disoccupazione (naspi) in caso di ...

