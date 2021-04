Erdogan: “Io dittatore? Parole Draghi indecenti e maleducate” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva la replica di Recep Tayyip Erdogan alle Parole del premier italiano Mario Draghi, che aveva definito il presidente turco “un dittatore”. “Le dichiarazioni del primo ministro italiano – ha detto Erdogan, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca ‘Anadolu’, intervenuto nel corso di un incontro con alcuni giovani in una biblioteca di Ankara – sono di una totale indecenza e maleducazione”. Secondo quanto riporta inoltre l’emittente ‘Trt’, Erdogan, riferendosi sempre alle Parole del presidente del Consiglio, ha affermato che hanno distrutto i rapporti tra Turchia e Italia. Il leader turco ha quindi ricordato di essere stato eletto, al contrario di Draghi che – ha sottolineato – è stato nominato e ha invitato il premier italiano a guardare alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva la replica di Recep Tayyipalledel premier italiano Mario, che aveva definito il presidente turco “un”. “Le dichiarazioni del primo ministro italiano – ha detto, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca ‘Anadolu’, intervenuto nel corso di un incontro con alcuni giovani in una biblioteca di Ankara – sono di una totale indecenza e maleducazione”. Secondo quanto riporta inoltre l’emittente ‘Trt’,, riferendosi sempre alledel presidente del Consiglio, ha affermato che hanno distrutto i rapporti tra Turchia e Italia. Il leader turco ha quindi ricordato di essere stato eletto, al contrario diche – ha sottolineato – è stato nominato e ha invitato il premier italiano a guardare alla ...

