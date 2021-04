Cosa vi aspetta oggi al Wired Next Fest 2021 dedicato all’intrattenimento (Di mercoledì 14 aprile 2021) Cinema, musica, serie tv, teatro, videogame, podcast, libri, fumetti e tanto altro: in una parola, Play, il tema della giornata inaugurale del Wired Next Fest di quest’anno. Inizia oggi pomeriggio l’edizione 2021 del più grande evento italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione, in un format misto digitale e analogico che si sviluppa nell’arco di 6 mesi con 5 appuntamenti tematici. L’evento di oggi, mercoledì 14 aprile, è tutto digitale e sarà trasmesso in diretta non-stop dalle 13:45 fino alle 19:30 circa. Lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina, oppure sul sito dell’evento O ancora, tutti gli appuntamenti saranno trasmessi e diffusi sui canali social ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) Cinema, musica, serie tv, teatro, videogame, podcast, libri, fumetti e tanto altro: in una parola, Play, il tema della giornata inaugurale deldi quest’anno. Iniziapomeriggio l’edizionedel più grande evento italiano a partecipazione gratuitaall’innovazione, in un format misto digitale e analogico che si sviluppa nell’arco di 6 mesi con 5 appuntamenti tematici. L’evento di, mercoledì 14 aprile, è tutto digitale e sarà trasmesso in diretta non-stop dalle 13:45 fino alle 19:30 circa. Lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina, oppure sul sito dell’evento O ancora, tutti gli appuntamenti saranno trasmessi e diffusi sui canali social ...

