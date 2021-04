Cittadinanza italiana a Zaki, via libera del Senato (Di mercoledì 14 aprile 2021) Via libera del Senato alla Cittadinanza italiana a Patrick Zaki. A Palazzo Madama FdI si è astenuta. ROMA – Il Senato ha dato il via libera alla Cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Il provvedimento, votato a Palazzo Madama nella giornata di mercoledì 14 aprile, ha ottenuto 208 sì e 33 astenuti. Nei prossimi giorni, quindi, il Governo inizierà l’iter per dare la Cittadinanza al ricercatore egiziano dell’Università di Bologna e detenuto da oltre un anno in carcere in Egitto. A conclusione dell'esame delle mozioni sulla concessione della Cittadinanza italiana a #PatrickZaky, approvato in Assemblea un ordine del giornohttps://t.co/D3cGyo2jJS ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Viadelallaa Patrick. A Palazzo Madama FdI si è astenuta. ROMA – Ilha dato il viaallaa Patrick. Il provvedimento, votato a Palazzo Madama nella giornata di mercoledì 14 aprile, ha ottenuto 208 sì e 33 astenuti. Nei prossimi giorni, quindi, il Governo inizierà l’iter per dare laal ricercatore egiziano dell’Università di Bologna e detenuto da oltre un anno in carcere in Egitto. A conclusione dell'esame delle mozioni sulla concessione dellaa #PatrickZaky, approvato in Assemblea un ordine del giornohttps://t.co/D3cGyo2jJS ...

chetempochefa : 'Ho firmato la mozione per dare la cittadinanza italiana a Zaki con profonda convinzione. Domani sarò presente in a… - meb : La battaglia per la libertà di #PatrickZaki non ha colore politico. Con la mozione in Senato per concedergli la cit… - TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - SilvanaCinus : RT @beabri: La presenza in aula di #LilianaSegre per la mozione sul conferimento della cittadinanza italiana a #PatrickZaki è un gesto fort… - Marilenapas : RT @fanpage: #PatrickZaki, c'è il via libera alla cittadinanza italiana. -