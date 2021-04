Chi l’ha Visto, Federica Sciarelli contro tv russa e svela: “Volevo lasciare” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Televisione La conduttrice della terza rete della tv di Stato si è scagliata contro la trasmissione russa e ha fatto alcune rivelazioni sul suo futuro in tv Pubblicato su 13 Aprile 2021 È uno dei programmi di servizio pubblico più seguiti della Tv di Stato, Chi l’ha Visto. Federica Sciarelli è la padrona di casa della trasmissione da ben diciassette anni. La giornalista è diventata il volto e l’anima di Chi l’ha Visto? che si dedica alla ricerca dispersione scomparse e ai misteri insoluti. Tra i suoi casi più clamorosi quello del 2010, quando svelò alla madre di Sarah Scazzi la morte della figlia, e quello del 2011 quando rivelò in diretta che sui vestiti di Elisa Claps erano state trovate ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Televisione La conduttrice della terza rete della tv di Stato si è scagliatala trasmissionee ha fatto alcune rivelazioni sul suo futuro in tv Pubblicato su 13 Aprile 2021 È uno dei programmi di servizio pubblico più seguiti della Tv di Stato, Chiè la padrona di casa della trasmissione da ben diciassette anni. La giornalista è diventata il volto e l’anima di Chi? che si dedica alla ricerca dispersione scomparse e ai misteri insoluti. Tra i suoi casi più clamorosi quello del 2010, quando svelò alla madre di Sarah Scazzi la morte della figlia, e quello del 2011 quando rivelò in diretta che sui vestiti di Elisa Claps erano state trovate ...

Advertising

sbonaccini : ?? Nella prima giornata di prenotazioni per chi ha dai 70 ai 74 anni, oltre 100mila emiliano-romagnoli hanno già fis… - sole24ore : Via allo #Spallanzani alla sperimentazione di #Sputnik, il vaccino che viene dal freddo. Scienziati italiani e russ… - lorepregliasco : Un dato importante che iniziamo a poter avere dalle Regioni: non tutti gli over 80 hanno aderito alla vaccinazione.… - kadei15 : RT @Corriere: Johnson & Johnson, cosa cambia ora in Italia? L’ipotesi di riservarlo a chi ha oltre 60 anni - Corriere : Johnson & Johnson, cosa cambia ora in Italia? L’ipotesi di riservarlo a chi ha oltre 60 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Michel: «Dispiaciuto per l’incidente di Ankara, mi toglie il sonno» Il Sole 24 ORE