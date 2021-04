Camera | Question time con D' Incà | Messa | Franceschini e Giorgetti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 14 aprile alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D', risponde a una interrogazione – rivolta al ministro della Salute – sulle iniziative in ordine alla gestione dell'emergenza epidemiologica nelle regioni Puglia e Calabria (D'Attis – FI). La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a consentire l'accesso ai corsi di specializzazione a favore dei docenti di sostegno idonei alle selezioni del tirocinio formativo attivo (Pastorino – LeU). Il ministro della Cultura, Dario, risponde a una ...

Ultime Notizie dalla rete : Camera Question

Il Dubbio

...il capogruppo dem in commissione Attività produttive alla, Gianluca Benamati, rispondendo alla sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, Anna Ascani, in occasione del...... situazione grottesca Come Luca Pastorino, segretario di presidenza allaper Leu , che lunedì 13 aprile ha detto che porrà il problema pubblicamente, con untime in Aula alla, ...Roma, 14 apr (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 14 aprile alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di ..."In dieci anni diverse decine di aziende sono uscite di scena e diverse centinaia di posti di lavoro ad alta qualificazione professionale sono andati persi" ...