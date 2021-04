"Assolutamente no...". Speranza non molla la poltrona (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro della Salute resiste al pressing ed esclude le dimissioni. Ma il centrodestra resta all'attacco e spinge per sostituirlo. Spunta il nome di Sileri Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro della Salute resiste al pressing ed esclude le dimissioni. Ma il centrodestra resta all'attacco e spinge per sostituirlo. Spunta il nome di Sileri

Speranza: "Dimissioni? Assolutamente no" Corriere della Sera "Assolutamente no...". Speranza non molla la poltrona Il ministro della Salute resiste al pressing ed esclude le dimissioni. Ma il centrodestra resta all'attacco e spinge per sostituirlo. Spunta il nome di Sileri ...

