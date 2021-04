Wallflowers | in arrivo “Exit Wounds”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono passati nove anni dall’ultimo album. I fan deiiniziavano a perdere le speranze, quand’ecco spuntare la luce in fondo al tunnel. Chi sono i? Isono una rock band statunitense. Il leader del gruppo, Jakob Dylan, è figlio di Bob Dylan. Dopo un inizio burrascoso, durante il quale la line-up originale si disgrega per tornare sotto nuove spoglie, la band raggiunge l’apice con Bringing Down the Horse. Dopo l’album arriva un lungo tour, durante il quale la band si unisce a Bruce Springsteen in occasione dell’MTV Video Music Awards del ’97. Gli album seguono con una cadenza irregolare. La band si prende alcuni anni di tempo tra un progetto e l’altro. Tra Bringing Down the Horse e Breach passano 4 anni e tra Rebel, Sweetheart e Glad All Over ne passano addirittura ...