TIM Party lancia il concorso R-evolution: ecco partecipazione e premi (Di martedì 13 aprile 2021) Nella giornata di ieri, 12 aprile, TIM Party ha attivato il nuovo concorso R-evolution, con premi green per chi protegge l'ambiente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 aprile 2021) Nella giornata di ieri, 12 aprile, TIMha attivato il nuovoR-, congreen per chi protegge l'ambiente. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : TIM Party lancia il concorso R-evolution: ecco partecipazione e premi - infoiteconomia : Come vincere bici, monopattini e giardini idroponici con TIM Party - Francy52973750 : La TIM Party R-evolution è iniziata! Carica una foto per mostrarci il tuo impegno nei confronti dell’ambiente. Vota… - Luroar1 : @TIM4UStefano Comunque, il mio problema è il seguente: Sto tentando da stamattina di caricare la mia foto sul sito… - Luroar1 : @TIM4UFabio Ciao Fabio, non riesco a caricare la foto per il concorso Tim Party, eppure sia il formato che il peso… -