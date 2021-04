**Scuola: Giannelli (presidi), 'studentessa bendata sia spunto per rinnovamento didattico'** (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Scuola: Giannelli (presidi), 'studentessa bendata sia spunto per rinnovamento didattico'**... - FrancescaTGI : RT @FranceskoNew: Sulla #scuola serve una visione e una programmazione, non 'mastodontici studi' che continuano con la bufala della 'scuola… - LavoroLazio_com : Scuola, Giannelli (pres. ANP): “Contrari a stop vaccinazione docenti, è una categoria a rischio' Antonello Giannell… - AgenziaOpinione : RADIO CUSANO CMPUS * SCUOLA, GIANNELLI (PRES. ANP), « CONTRARI ALLO STOP DELLE VACCINAZIONE AI DOCENTI, È UNA CATEG… - Nclosing123 : RT @FranceskoNew: Sulla #scuola serve una visione e una programmazione, non 'mastodontici studi' che continuano con la bufala della 'scuola… -