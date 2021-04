Resident Evil Village avrà una modalità di difficoltà sbloccabile che renderà casuale il posizionamento di nemici e oggetti

Leggi su eurogamer

(Di martedì 13 aprile 2021)presenterà un'impostazione diche promette di ravvivare un po' l'esperienza, secondo le voci che circolano online. Dusk Golem, che in precedenza ha rivelato informazioni corrette sul gioco prima dell'annuncio ufficiale, ha svelato che il prossimo capitolo principale della serie di Capcom presenterà un'impostazione diche randomizzerà ildi. Questaverrà ridimensionata per essere estremamente difficile. "Sono curioso di sapere se ne parleranno prima del lancio", ha detto l'insider, "non conosco i dettagli completi/il risultato finale della, sento che potrebbero parlarne ...