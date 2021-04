Protesta ambulanti sull’autostrada, ditta non consegna pasti per materna (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCesa (Ce) – Ha provocato disagi ad una scuola materna di Cesa, nel Casertano, la Protesta dei venditori ambulanti realizzata oggi sulle autostrade A1 (Roma-Napoli) e A30 Caserta-Salerno con un corteo di furgoni a passo d’uomo, che ha prima paralizzato e poi rallentato di molto la circolazione. Lo spiega in una nota l’assessore alla Istruzione del Comune di Cesa, Cesario Villano. “In ordine alla mancata consegna dei pasti per la refezione presso la scuola materna ‘Angeli di San Giuliano‘ – si legge – ciò è dipeso dal blocco dell’autostrada A30 in direzione Caserta. E’ quanto ci ha comunicato ufficialmente la ditta che svolge il servizio mensa. Alle ore 11.40 il responsabile della consegna dei pasti della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCesa (Ce) – Ha provocato disagi ad una scuoladi Cesa, nel Casertano, ladei venditorirealizzata oggi sulle autostrade A1 (Roma-Napoli) e A30 Caserta-Salerno con un corteo di furgoni a passo d’uomo, che ha prima paralizzato e poi rallentato di molto la circolazione. Lo spiega in una nota l’assessore alla Istruzione del Comune di Cesa, Cesario Villano. “In ordine alla mancatadeiper la refezione presso la scuola‘Angeli di San Giuliano‘ – si legge – ciò è dipeso dal blocco dell’autostrada A30 in direzione Caserta. E’ quanto ci ha comunicato ufficialmente lache svolge il servizio mensa. Alle ore 11.40 il responsabile delladeidella ...

